Жители черноморских городов пожаловались на массовую гибель птиц и дельфинов

Жители нескольких курортов Краснодарского края — Анапы, Джубги, Геленджика и других — пожаловались на массовую гибель птиц и дельфинов. Об этом сообщает «Россия. Кубань». В соцсетях появились видео с пляжей, на которых лежат туши животных. Блогер Юра Озаровский опубликовал ролик еще в середине февраля, на который позже обратила внимание газета «АиФ Кубань».

На берегу были найдены мертвыми чомги, утки, чайки, а также мертвые дельфины и другие млекопитающие. В пресс-службе Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры заявили, что причиной массовой гибели стали голод и холод. Председатель правления Анапской общественной организации охотников и рыболовов Александр Додура сказал, что птицы начали умирать, потому что рыба из‑за морозов отошла от берега, и пернатым стало нечем питаться.

Биолог Вениамин Голубитченко в свою очередь заявил «Кавказскому узлу», что такой массовой гибели птиц он не наблюдал даже во время более сильных морозов. Он считает, что животные могли погибнуть из‑за какого‑то вируса или токсинов, содержащихся в рыбе. По другой версии, произошел выброс ядовитых веществ. Как писало издание «Живая Кубань», у берегов Новороссийска заметили пятно неизвестного происхождения. Помимо этого, 19 февраля пять членов экипажа сухогруза April, ходящего в водах Керченского пролива, попали в больницу с диагнозом «отравление неясной этиологии», один из них умер. Судно перевозило вещество ферросилиций, который при намокании выделяет смесь ядовитых газов. В начале зимы в Дагестане нашли после шторма сотни мертвых каспийских нерп, занесенных в Красную книгу. Четырьмя годами ранее в том же районе также обнаружили более 300 погибших ластоногих.