Третьяковка покажет архив вымышленного художника, который ставил балет к «Русским сезонам» Дягилева

Третьяковка и галерея «Триумф» представят выставку-инсталляцию «The Moon Pool. Архив», автором которой выступил Николай Кошелев. Как рассказали организаторы выставки «Афише Daily», зал музея превратится в театральное пространство и будет отсылать зрителя к эстетике «Русских сезонов» Сергея Дягилева.

Проект расскажет о вымышленном художнике Александре Зильверхофе, который хотел поставить балет на «Русских сезонах» Дягилева, но так и не осуществил задуманное. Главная героиня постановки — девушка, которая вышла в лунную ночь на берег пруда и превратилась в одно из своих сновидений.

После себя Зильверхофе оставил эскизы и фрагменты сценографии, фоновый занавес (задник), керамические слепки персонажей, сюжетные зарисовки и текст либретто. Этот архив вымышленного художника и покажут на выставке — всего около ста произведений.

Мультимедийную экспозицию можно будет увидеть в Новой Третьяковке на Крымском Валу с 11 марта по 18 апреля. Узнать подробности и купить билеты можно здесь.

«Работа над проектом — попытка эстетического переосмысления как задач современной живописи, так и интерьерной пластики русского модерна, поэтому в экспозиции большое место уделено не только живописи и графике, но также керамике в технике майолики и предметам декора», — заявляют организаторы выставки.