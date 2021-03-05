Победители Берлинале, логотип Чернобыля и другие новости дня

Берлинский кинофестиваль объявил победителей этого года. Главный приз получила картина «Неуместный трах, или Безумное порно».

Участника акции протеста в поддержку Алексея Навального Виталия Тимофеенко посадили на три года за нападение на силовика. Он принимал участие в демонстрации 23 января.

МТС объявил о запуске первой в России пилотной пользовательской сети 5G. Она уже работает в Москве, а летом ее запустят в Петербурге.

В России за сутки выявили 11 024 случая коронавируса. В Москве с 8 марта отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им социальные карты.

У Чернобыля появился свой логотип. За его основу взята форма реактора, которая с годами будет исчезать.

Министерство юстиции заявило, что автозаки в России будут расширены и оборудованы туалетами. ЕСПЧ признал условия содержания заключенных и задержанных бесчеловечными и дал 18 месяцев на решение проблемы.

«Одноклассники» оштрафуют на 4 млн рублей. Соцсеть отказалась удалять призывы идти на митинги.

Папа римский Франциск прилетел в Ирак. Он стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим страну.

Британское сообщество пенсионеров откроет первый дом престарелых для ЛГБТ в Лондоне. Для этого мэр города выделил ссуду в размере 5,7 млн фунтов стерлингов.

Бэнкси подтвердил свое авторство граффити, появившегося на стене Редингской тюрьмы. На рисунке изображен заключенный, который сбегает из нее по веревке, сделанной из простыней.

Mujuice выпустил альбом «Melancholium». Kings of Leon представили восьмую пластнику «When You See Yourself».

Дрейк выпустил клип на песню «What’s Next» с EP «Scary Hours 2», Face представил видео на трек «Плачу» с мини-альбома «Жизнь удалась». А Биби Рекса показала ролик «Sacrifice».

«СБПЧ» выступит в «Известия Hall» в Москве 7 марта. На концерте коллектив презентует новый экспериментальный мини-альбом «Со слов дерева записано верно».