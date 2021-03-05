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Новости
Жители черноморских городов пожаловались на массовую гибель птиц и дельфинов 21:50
Третьяковка покажет архив вымышленного художника, который ставил балет к «Русским сезонам» Дягилева 20:57
Победители Берлинале, логотип Чернобыля и другие новости дня 20:45 Дайджест
«Политех в городе»: музей открывает новую публичную программу про науку 19:52
tigersjaw/Instagram Пионеры современного эмо Tigers Jaw вернулись с новым альбомом
Пионеры современного эмо Tigers Jaw вернулись с новым альбомом 19:41
В Лондоне откроют первый дом престарелых для ЛГБТ 19:11
Ученые создали имплант сетчатки глаза, который даст слепым искусственное зрение 19:07
Жительница Нью-Йорка нашла за зеркалом в ванной еще одну квартиру 19:02
На ютьюбе заблокировали обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха» 18:47
Sophie/Facebook Вышла совместная песня Sophie и Jlin «Jsloipnhie»
Вышла совместная песня Sophie и Jlin «Jsloipnhie» 17:59
Россия сделает автозаки более комфортными и добавит в них туалеты 17:46
Loqiemean выпустил альбом «Контроль» — это вторая часть трилогии «Serendipity» 17:43
МТС запустил первую в России пилотную сеть 5G для пользователей Обновлено в 17:33
Chance the Rapper поет, лежа на кушетке, в клипе «The Heart & the Tongue» 17:14
Биби Рекса в образе вампирши в клипе-триллере на сингл «Sacrifiсe» 17:10
Saulo Mohana/Unsplash «Одноклассники» оштрафуют на 4 млн рублей. Соцсеть отказалась удалять призывы идти на митинги
«Одноклассники» оштрафуют на 4 млн рублей. Соцсеть отказалась удалять призывы идти на митинги 17:02
Face попадает в психиатрическую больницу в клипе «Плачу» 17:00
Участника акции протеста в поддержку Навального посадили на три года за нападение на силовика 16:46
Активисты Гринписа в знак протеста покрасили в зеленый цвет самолет в парижском аэропорту 16:32
С 8 марта в Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им социальные карты 16:20
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Победители Берлинале, логотип Чернобыля и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:45

Берлинский кинофестиваль объявил победителей этого года. Главный приз получила картина «Неуместный трах, или Безумное порно».

Участника акции протеста в поддержку Алексея Навального Виталия Тимофеенко посадили на три года за нападение на силовика. Он принимал участие в демонстрации 23 января.

МТС объявил о запуске первой в России пилотной пользовательской сети 5G. Она уже работает в Москве, а летом ее запустят в Петербурге.

В России за сутки выявили 11 024 случая коронавируса. В Москве с 8 марта отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им социальные карты.

У Чернобыля появился свой логотип. За его основу взята форма реактора, которая с годами будет исчезать.

Министерство юстиции заявило, что автозаки в России будут расширены и оборудованы туалетами. ЕСПЧ признал условия содержания заключенных и задержанных бесчеловечными и дал 18 месяцев на решение проблемы.

«Одноклассники» оштрафуют на 4 млн рублей. Соцсеть отказалась удалять призывы идти на митинги.

Папа римский Франциск прилетел в Ирак. Он стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим страну.

Британское сообщество пенсионеров откроет первый дом престарелых для ЛГБТ в Лондоне. Для этого мэр города выделил ссуду в размере 5,7 млн фунтов стерлингов.

Бэнкси подтвердил свое авторство граффити, появившегося на стене Редингской тюрьмы. На рисунке изображен заключенный, который сбегает из нее по веревке, сделанной из простыней.

Mujuice выпустил альбом «Melancholium». Kings of Leon представили восьмую пластнику «When You See Yourself».

Дрейк выпустил клип на песню «What’s Next» с EP «Scary Hours 2», Face представил видео на трек «Плачу» с мини-альбома «Жизнь удалась». А Биби Рекса показала ролик «Sacrifice».

«СБПЧ» выступит в «Известия Hall» в Москве 7 марта. На концерте коллектив презентует новый экспериментальный мини-альбом «Со слов дерева записано верно».

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