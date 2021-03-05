«Политех в городе»: музей открывает новую публичную программу про науку

Весь март Политехнический музей будет проводить встречи москвичей с учеными, инженерами и антропологами. Они обсудят актуальные проблемы в научном мировом сообществе, рассказали «Афише Daily» организаторы программы.

Все события в рамках «Политеха в городе» состоятся с 7 по 30 марта. Полное расписание программы можно посмотреть на сайте музея.

По воскресеньям горожан ждут бранчи с учеными — на встречах со специалистами можно будет узнать научные новости и обсудить последние разработки. Мероприятия пройдут в популярных заведениях Москвы, например в барах «Стрелка» и Noor.

Традицию публичных дискуссий продолжат «Большие вопросы» — споры ученых о проблемах, по которым еще нет единой научной позиции. Победитель спора должен изменить изначальное мнение зала по тому или иному вопросу — выбирать будут зрители.

«Политех в городе» также включает ​новый сезон инклюзивной программы «Разные люди — новый музей», где обсудят восприятие обществом людей с инвалидностью и покажут премьеру форума-спектакля участников проекта для детей мигрантов «Облака разных размеров и цветов», а на отдельной конференции разберутся, как живут иностранцы в России.

Спецпроекты внутри публичной программы Политеха связаны с международной книжной ярмаркой Non/fiction и ежегодной «Ночью музеев». Весенний сезон публичной программы музея завершится в мае.

В декабре 2020 года Политехнический музей провел поэтический марафон и открыл виртуальный музей в Minecraft к своему 148-летию. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию. Открытие комплекса запланировано на 2021 год.