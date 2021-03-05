Пионеры современного эмо Tigers Jaw вернулись с новым альбомом

Эмо-рок-группа из США Tigers Jaw выпустила первый за четыре года альбом — «I Won’t Care How You Remember Me». На нем 11 песен, в том числе «Cat’s Cradle», «Lemon Mouth», «Hesitation» и «New Detroit», которые вышли раньше как синглы.

Пластинка получила в целом положительные оценки критиков, на Metacritic у нее 75 баллов из 100. DIY Magazine отметил возвращение музыкантов к привычному для них «сырому эмо-звучанию».

«I Won’t Care How You Remember Me» доступен на большинстве музыкальных платформ.