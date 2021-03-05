В Лондоне откроют первый дом престарелых для ЛГБТ

Британское сообщество пенсионеров откроет первый дом престарелых для ЛГБТ на юге Лондона. Об этом сообщает Evening Standard.

Авторам проекта поможет жилищная ассоциация Tonic, которая купит квартиры в комплексе Bankhouse рядом с Темзой — его спроектировал Норман Фостер. Специально для этого мэр города выделил ссуду в размере 5,7 млн фунтов стерлингов.

Постройка рассчитана на 19 квартир с одной или двумя спальнями. Также престарелые жильцы смогут посетить ресторан, террасу на крыше и сады. Чтобы купить квартиру, однополой паре нужно приобрести акции от 25 до 75%, заплатить арендную плату за оставшуюся часть и услуги по уходу — в зависимости от потребностей.

Представитель жилищной ассоциации Tonic Садик Хан назвал Лондон открытым и инклюзивным городом и отметил, что пожилые лондонцы «заслуживают возможности провести последние годы в комфорте и безопасности».