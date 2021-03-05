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Ученые создали имплант сетчатки глаза, который даст слепым искусственное зрение

Семён Гудошников
Сегодня в 19:07

Инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны изобрели имплант сетчатки глаза, работающий с умными очками. Он позволит слепым людям различать конкретные предметы из окружения, сообщает EurekAlert.

Камера в умных очках фиксирует изображение в поле зрения пользователя и отправляет данные на расположенный в устройстве микрокомпьютер. Он преобразует данные в световые сигналы, которые передаются на электроды в импланте сетчатки. Затем электроды стимулируют сетчатку — и пользователь видит упрощенную черно-белую версию изображения.

10,5 тыс. световых точек в импланте напоминают ночное небо, где они создают созвездия предметов. Расположение точек меняется одновременно с объектами в поле зрения слепого человека.

Клинических испытаний новой технологии пока еще не провели, но изобретатели уже готовятся установить имплант (около одного сантиметра в ширину) в сетчатку глаза первого испытуемого.

В январе искусственная роговица KPro вернула израильтянину зрение, утраченное десять лет назад. Компания-производитель CorNeat планирует провести еще как минимум десять имплантаций в качестве испытаний в Израиле и выйти на международный рынок.

Массовое производство искусственных роговиц было запущено в Китае в 2015 году. Китайские биоинженеры сумели изобрести первый имплант, который успешно прошел клинические испытания и получил лицензию Китайского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (CFDA).

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