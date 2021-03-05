На ютьюбе заблокировали обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха»

В качестве причины блокировки указано: «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю XMD-TV. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав».

Обзор блогера Евгения Баженова (BadComedian) на комедию «Непосредственно Каха» заблокирован на ютьюбе из‑за нарушения авторских прав. Ролик был выложен накануне и к моменту написания новости успел собрать более миллиона просмотров.

Аккаунт XMD1TV (X-Media Digital) обычно занимается удалением с ютьюба копий контента Первого канала. К примеру, он блокировал трансляцию пресс-конференции Путина на канале «Навальный Live» и видео DTF с обсуждением репортажа программы «Человек и закон».

Как отмечает TJ, фильм «Непосредственно Каха» создавался без участия Первого канала, но его контент теоретически мог использоваться в ролике BadComedian.

В заблокированном обзоре блогер жестко раскритиковал комедию Виктора Шамирова, отметив зашкаливающее количество «туалетного» юмора, несоответствующий качеству бюджет картины и накрутку оценок на «Кинопоиске». Отдельно Баженов прошелся по личности Артема Калайджяна (сыграл Серго), в частности, рассказал о рекламе нелегальных букмекеров в его инстаграме.