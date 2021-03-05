Россия сделает автозаки более комфортными и добавит в них туалеты

Министерство юстиций заявило, что автозаки в России будут расширены и оборудованы туалетами. Ведомство приняло такое решение в ответ на претензии Европейского суда по правам человека. Об этом рассказал Daily Storm.

ЕСПЧ признал условия содержания заключенных и задержанных в России бесчеловечными и дал 18 месяцев на решение проблемы. Минюст предложил выплатить компенсации тем, кто уже пострадал от ненадлежащих условий, а также улучшить условия перевозки задержанных.

Если идея будет реализована, заключенных и задержанных начнут обеспечивать едой и водой. Ведомство отметило, что такая практика уже применялась в четырех регионах России.﻿

«Во ФСИН также готовы… установить решетки в дверях камер спецтехники — для улучшения вентиляции, предусмотреть обязательное оснащение химическим туалетом при перевозке на расстояние свыше 200 километров», — говорится в отчете министерства.

Ранее ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Алексея Навального, принимая во внимание риск для жизни оппозиционера, а также обстоятельства лишения свободы. Кроме того, суд обязал Россию допустить врачей и адвокатов к юношам, которых задержали и силой увезли в Чечню.