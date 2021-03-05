Биби Рекса в образе вампирши в клипе-триллере на сингл «Sacrifiсe»

Биби Рекса представила песню «Sacrifice» — это первый сингл певицы в 2021 году. Вместе с ним состоялась премьера клипа-триллера, который снял режиссер Кристиан Бреслауэр — он известен работой над видео «The Box» рэпера Roddy Ricch.
Под энергичную клубную музыку певица в отряде женщин-вампиров пьет кровь из шеи скованного цепями мужчины. «Жертвуй ради меня», — поет Рекса в припеве.
Соавтором и продюсером песни выступил шотландский музыкант Burns, работавший с Леди Гагой, Рианной, Бритни Спирс и другими исполнителями. Композиция должна войти в будущий второй альбом артистки, дата релиза которого будет объявлена позже.
Рекса дважды становилась номинанткой на премию «Грэмми», а также является обладательницей премий Billboard Music Awards и MTV VMA. В 2018 году вышел ее дебютный альбом «Expectations». В 2020-м Рекса выпустила сингл «Baby I’m Jealous», записанный при участии Doja Cat. Клип на песню набрал почти 50 млн просмотров на ютьюбе.