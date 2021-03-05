Биби Рекса в образе вампирши в клипе-триллере на сингл «Sacrifiсe»

Биби Рекса представила песню «Sacrifice» — это первый сингл певицы в 2021 году. Вместе с ним состоялась премьера клипа-триллера, который снял режиссер Кристиан Бреслауэр — он известен работой над видео «The Box» рэпера Roddy Ricch.

Под энергичную клубную музыку певица в отряде женщин-вампиров пьет кровь из шеи скованного цепями мужчины. «Жертвуй ради меня», — поет Рекса в припеве.