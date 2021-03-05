«Одноклассники» оштрафуют на 4 млн рублей. Соцсеть отказалась удалять призывы идти на митинги

Судебный участок № 345 в Москве принял решение оштрафовать «Одноклассники» на 4 млн рублей за отказ от удаления запрещенного контента. Речь идет о призывах выходить на митинги 23 января в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на секретаря мирового суда.

20 января Роскомнадзор потребовал «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», однако соцсеть проигнорировала требование ведомства. На «Одноклассники» завели два дела, по каждому из которых платформа обязана выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

Пресс-служба соцсети заявила, что руководство знает о решении суда и намерено его обжаловать.

20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалять материалы, призывающие несовершеннолетних к участию в «противозаконных массовых мероприятиях». На день позже Генпрокуратура обратилась к ведомству с просьбой заблокировать сайты с призывами к акциям в поддержку Навального.