Активисты Гринписа в знак протеста покрасили в зеленый цвет самолет в парижском аэропорту

Девять участников Гринписа проникли в аэропорт Шарль-де-Голль в Париже и раскрасили припаркованный самолет Air France в зеленый цвет. Полиция приехала спустя десять минут, когда борт судна уже был окрашен, сообщил Greenpeace France.

Так активисты выступили против политики «гринвошинга» (когда что‑то заявляется как более экологичное и натуральное, чем есть на самом деле. — Прим. ред.) французский властей. Правительство Франции собирается рассмотреть законопроект о климате, который запретит короткие авиаперелеты продолжительностью 2 часа 30 минут.

Протестующие считают, что этой меры недостаточно. Они предлагают отменить рейсы, для которых есть альтернативный маршрут на поезде продолжительностью до шести часов.