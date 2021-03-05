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С 8 марта в Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им социальные карты

Семён Гудошников
Сегодня в 16:20

С 8 марта в Москве перестает действовать обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Им разблокируют социальные карты, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

При этом градоначальник все равно рекомендовал пожилым оставаться дома. «Ваш возраст и ваши хронические заболевания — это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», — заявил он.

По словам Собянина, ситуация с пандемией постепенно улучшается, но есть «тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран». Он выразил надежду, что в Москве все останется «достаточно стабильно».

Режим самоизоляции для пожилых людей в Москве ввели в конце сентября 2020 года из‑за ухудшения ситуации с COVID-19. 9 октября было приостановлено действие социальных карт для пенсионеров. Пожилые москвичи, которые сделали прививку от коронавируса, получили возможность разблокировать социальные карты в декабре.

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