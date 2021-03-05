перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На YouTube заблокировали обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха» 18:47
Вышла совместная песня Sophie и Jlin «JSLOIPNHIE» 17:59
Россия сделает автозаки более комфортными и добавит в них туалеты 17:46
Loqiemean выпустил альбом «Контроль» — это вторая часть трилогии «Serendipity» 17:43
МТС запустил первую в России пилотную сеть 5G для пользователей Обновлено в 17:33
Chance the Rapper поет, лежа на кушетке, в клипе «The Heart & the Tongue» 17:14
Биби Рекса в образе вампирши в клипе-триллере на сингл «Sacrifiсe» 17:10
Saulo Mohana/Unsplash «Одноклассники» оштрафуют на 4 млн рублей. Соцсеть отказалась удалять призывы идти на митинги
«Одноклассники» оштрафуют на 4 млн рублей. Соцсеть отказалась удалять призывы идти на митинги 17:02
Face попадает в психиатрическую больницу в клипе «Плачу» 17:00
Участника акции протеста в поддержку Навального посадили на три года за нападение на силовика 16:46
Активисты Гринписа в знак протеста покрасили в зеленый цвет самолет в парижском аэропорту 16:32
С 8 марта в Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им социальные карты 16:20
Японское «Колесо фортуны и фантазии» и корейское «Вступление»: лауреаты кинофестиваля Берлинале 16:16
«Сегодня будет шоу»: Вера Полозкова и OQJAV выпустили совместную песню и клип на нее 16:12
Vatican News/Facebook Папа римский Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак
Папа римский Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак 16:07
В США нашли стихотворение Набокова о любовных переживаниях Супермена 15:50
Storytel выпускает новый роман Мэтта Хейга «Полночная библиотека». Его озвучила Алена Долецкая 15:49
Дрейк выпустил EP «Scary Hours 2» и представил новый клип 15:35
«СБПЧ» выступят на площадке «Известия Hall» в Москве 15:23
Odintsov Mikhail/Unsplash Федеральное казначейство проведет Всероссийский фестиваль патриотического рэпа
Федеральное казначейство проведет Всероссийский фестиваль патриотического рэпа 14:53
Отключить рекламу

Японское «Колесо фортуны и фантазии» и корейское «Вступление»: лауреаты кинофестиваля Берлинале

Виктория Шанина
Сегодня в 16:16

Завершилась церемония награждения 71-го Берлинского кинофестиваля. На официальном сайте Берлинале появился список лауреатов.

«Золотого медведя» (главный приз фестиваля) получила картина «Неуместный трах, или Безумное порно». Фильм румынского режиссера Раду Жуде посвящен учительнице истории, чья карьера оказалась под угрозой из‑за слитого интимного ролика. В кадре все актеры в масках, так как на момент съемок пандемия была в самом разгаре.

Обладателем «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру стал Денеш Надь из Венгрии за фильм «Естественный свет». Такую же статуэтку за лучший сценарий забрал кореец Хон Сан Су с его картиной «Вступление».

Гран-при жюри вручили ленте «Колесо фортуны и фантазии» японца Рюсукэ Хамагути. Фильм состоит из отдельных диалогов в стиле новелл на тему отношений между людьми.

Лучшей актрисой стала Марен Эггерт из Германии, которая сыграла в фильме «Я твой мужчина». Приз за лучшую роль второго плана отдали Лилле Кизлингер за работу в ленте «Лес, я вижу тебя повсюду». С этого года организаторы Берлинале отказались от гендерного разделения наград за лучшую роль.

Специальный приз от жюри получила картина «Мистер Бахманн и его класс» немецкого режиссера Марии Шпет. Документальный фильм рассказывает об учителе в промышленном городе Штадталлендорфе. Его класс состоит из детей с разными происхождением, религией и культурой. Главная задача Дитера Бахманна — помочь школьникам найти свою идентичность.

Читайте интервью «Афиши Daily» с новоиспеченным обладателем «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, краткий гид по творчеству режиссера Раду Жуде, а также подробности о его фильме «Неудачный трах, или Безумное порно».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Мария Шпет
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить