Японское «Колесо фортуны и фантазии» и корейское «Вступление»: лауреаты кинофестиваля Берлинале

Завершилась церемония награждения 71-го Берлинского кинофестиваля. На официальном сайте Берлинале появился список лауреатов.

«Золотого медведя» (главный приз фестиваля) получила картина «Неуместный трах, или Безумное порно». Фильм румынского режиссера Раду Жуде посвящен учительнице истории, чья карьера оказалась под угрозой из‑за слитого интимного ролика. В кадре все актеры в масках, так как на момент съемок пандемия была в самом разгаре.

Обладателем «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру стал Денеш Надь из Венгрии за фильм «Естественный свет». Такую же статуэтку за лучший сценарий забрал кореец Хон Сан Су с его картиной «Вступление».

Гран-при жюри вручили ленте «Колесо фортуны и фантазии» японца Рюсукэ Хамагути. Фильм состоит из отдельных диалогов в стиле новелл на тему отношений между людьми.

Лучшей актрисой стала Марен Эггерт из Германии, которая сыграла в фильме «Я твой мужчина». Приз за лучшую роль второго плана отдали Лилле Кизлингер за работу в ленте «Лес, я вижу тебя повсюду». С этого года организаторы Берлинале отказались от гендерного разделения наград за лучшую роль.

Специальный приз от жюри получила картина «Мистер Бахманн и его класс» немецкого режиссера Марии Шпет. Документальный фильм рассказывает об учителе в промышленном городе Штадталлендорфе. Его класс состоит из детей с разными происхождением, религией и культурой. Главная задача Дитера Бахманна — помочь школьникам найти свою идентичность.

Читайте интервью «Афиши Daily» с новоиспеченным обладателем «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, краткий гид по творчеству режиссера Раду Жуде, а также подробности о его фильме «Неудачный трах, или Безумное порно».