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В США нашли стихотворение Набокова о любовных переживаниях Супермена

Семён Гудошников
Сегодня в 15:50

В Библиотеке редких книг Йельского университета обнаружили неопубликованное стихотворение Владимира Набокова. Оно называется «The Man of Tomorrow’s Lament» («Сетование человека будущего») и рассказывает о переживаниях Супермена из‑за его любви к Лоис Лейн.

Как пишет The Guardian, рукопись пролежала в библиотеке почти 80 лет, пока ее не нашел литературовед и переводчик Андрей Бабиков. По словам ученого, Набоков написал стихотворение в 1942 году, через несколько лет после приезда в США из оккупированной Франции.

В то время писатель испытывал трудности с овладением английским языком и считал стихотворение о Супермене несколько «рискованным». Тем не менее он отправил рукопись в журнал New Yorker, попросив, если возможно, отправить ему адекватный гонорар.

Однако литературный редактор журнала Чарлз Пирс не принял стихотворение, посчитав, что большинство читателей не поймут его. Как отмечает Бабиков, журналист не мог предвидеть, что к концу 1950-х годов Набоков станет всемирно известным писателем, а отвергнутая рукопись — недостающей страницей его творческой биографии.

В найденном стихотворении Набоков пишет от лица Супермена о его переживаниях, которые он испытывает в отношениях с Лоис Лейн. Лирический герой страдает, что, несмотря на любовь к Лоис, не сможет завести с ней детей. По словам Супермена, его «взрыв любви» может убить будущую жену, а если даже ее «хрупкое тело» выживет, то родившийся «чудовищный младенец» «собьет хирурга с ног» и направится в «охваченный благоговением город».

Источником вдохновения для Набокова послужила обложка 16-го выпуска комикса про Супермена. На ней Кларк Кент и Лоис Лейн в городском парке смотрят на статую Супермена. Писатель даже позаимствовал реплику Лоис с обложки «О, Кларк, разве он не замечательный?!!», сохранив при этом те же знаки препинания.

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