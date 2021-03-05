Дрейк выпустил EP «Scary Hours 2» и представил новый клип

Мини-альбом состоит из трех песен: «Wants and Needs», записанной с Lil Baby, «Lemon Pepper Freestyle» с Риком Россом и «What’s Next», на которую Дрейк представил клип. В нем он дрифтует по аэродрому на спорткаре и катается на джипе со снегоуборочным ковшом.

Канадский рэпер Дрейк выпустил EP «Scary Hours 2». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Артист сейчас готовит к выпуску альбом «Certified Lover Boy». Он отметил, что точной даты выхода пока у пластинки нет, но она обязательно выйдет в скором времени.

Первый EP под названием «Scary Hours» Дрейк выпустил в 2018 году. Он состоит из двух песен: «God’s Plan» и «Diplomatic Immunity».

В прошлом году Дрейк засветился на песне «BB King Freestyle» рэпера Lil Wayne. Трек стал частью микстейпа Уэйна «No Ceilings 3», ведущим которого выступил DJ Khaled.