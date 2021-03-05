перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышла совместная песня Sophie и Jlin «JSLOIPNHIE» 17:59
Россия сделает автозаки более комфортными и добавит в них туалеты 17:46
Loqiemean выпустил альбом «Контроль» — это вторая часть трилогии «Serendipity» 17:43
МТС запустил первую в России пилотную сеть 5G для пользователей Обновлено в 17:33
Chance the Rapper поет, лежа на кушетке, в клипе «The Heart & the Tongue» 17:14
Биби Рекса в образе вампирши в клипе-триллере на сингл «Sacrifiсe» 17:10
Saulo Mohana/Unsplash «Одноклассники» оштрафуют на 4 млн рублей. Соцсеть отказалась удалять призывы идти на митинги
«Одноклассники» оштрафуют на 4 млн рублей. Соцсеть отказалась удалять призывы идти на митинги 17:02
Face попадает в психиатрическую больницу в клипе «Плачу» 17:00
Участника акции протеста в поддержку Навального посадили на три года за нападение на силовика 16:46
Активисты Гринписа в знак протеста покрасили в зеленый цвет самолет в парижском аэропорту 16:32
С 8 марта в Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им социальные карты 16:20
Японское «Колесо фортуны и фантазии» и корейское «Вступление»: лауреаты кинофестиваля Берлинале 16:16
«Сегодня будет шоу»: Вера Полозкова и OQJAV выпустили совместную песню и клип на нее 16:12
Vatican News/Facebook Папа римский Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак
Папа римский Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак 16:07
В США нашли стихотворение Набокова о любовных переживаниях Супермена 15:50
Storytel выпускает новый роман Мэтта Хейга «Полночная библиотека». Его озвучила Алена Долецкая 15:49
Дрейк выпустил EP «Scary Hours 2» и представил новый клип 15:35
«СБПЧ» выступят на площадке «Известия Hall» в Москве 15:23
Odintsov Mikhail/Unsplash Федеральное казначейство проведет Всероссийский фестиваль патриотического рэпа
Федеральное казначейство проведет Всероссийский фестиваль патриотического рэпа 14:53
Группа «Папин Олимпос» стала новым гостем шоу «Mint Music Home» 14:51
Отключить рекламу

Дрейк выпустил EP «Scary Hours 2» и представил новый клип

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:35

Канадский рэпер Дрейк выпустил EP «Scary Hours 2». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Мини-альбом состоит из трех песен: «Wants and Needs», записанной с Lil Baby, «Lemon Pepper Freestyle» с Риком Россом и «What’s Next», на которую Дрейк представил клип. В нем он дрифтует по аэродрому на спорткаре и катается на джипе со снегоуборочным ковшом.

Артист сейчас готовит к выпуску альбом «Certified Lover Boy». Он отметил, что точной даты выхода пока у пластинки нет, но она обязательно выйдет в скором времени.

Первый EP под названием «Scary Hours» Дрейк выпустил в 2018 году. Он состоит из двух песен: «God’s Plan» и «Diplomatic Immunity».

В прошлом году Дрейк засветился на песне «BB King Freestyle» рэпера Lil Wayne. Трек стал частью микстейпа Уэйна «No Ceilings 3», ведущим которого выступил DJ Khaled.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить