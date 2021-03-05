Федеральное казначейство проведет Всероссийский фестиваль патриотического рэпа

Федеральное казначейство готовится к проведению Всероссийского фестиваля патриотического рэпа. Целью мероприятия назвали «укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствование патриотического воспитания молодежи». Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам куратора конкурса Анастасии Мехедовой, желающим поучаствовать нужно записать 4-минутный патриотический рэп и снять на него клип, а потом отправить в Казначейство. Его темой должна быть «любовь к родине, России», например, можно читать про Великую Отечественную войну.

«В жюри будет руководство центрального аппарата Федерального казначейства, руководство РОО „Динамо“ № 33 — они одни из организаторов — и приглашенные артисты, возможно, будут рэп-исполнители. Точный состав пока не утвержден», — добавила организатор.

Фестиваль рассчитан на три этапа: отборочные конкурсы пройдут в российских регионах, промежуточные итоги подведут в федеральных округах, финал запланирован на гала-концерте в рамках молодежного фестиваля «Таврида-арт». Первые результаты будут известны в конце марта.

В прошлом году Федеральное казначейство уже проводило конкурс патриотической песни, но пандемия не позволила его закончить.