«СБПЧ» выступят на площадке «Известия Hall» в Москве

На концерте коллектив презентует новый экспериментальный мини-альбом «Со слов дерева записано верно». Кроме новых треков и ремиксов на них «СБПЧ» обещают исполнить песни со своей летней пластинки «Все равно» , записанной в ЮАР.

Презентация начнется в 20.00 по московскому времени, билеты на мероприятие можно купить здесь.

«СБПЧ» представили очередной релиз в конце февраля. В него вошло семь композиций, из которых три — оригинальные, а остальные четыре — ремиксы. В записи музыки принимали участие Kotzi Brown из «Всигме» и «Копов в огне», Errotica, Cable Boy и Pioneerball.