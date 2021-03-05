Группа «Папин Олимпос» стала новым гостем шоу «Mint Music Home»

Группа из Волгограда «Папин Олимпос» стала новым гостем шоу «Mint Music Home». Проект выходит на ютьюбе при поддержке «Афиши».
В интервью фронтмен группы Давид Сайфуллоев рассказал ведущему Андрею Клюкину о пережитой депрессии, волнении перед выходом второго альбома и отношении к дегенератам. Кроме того, коллектив исполнил несколько песен.
25 марта «Mint Music Home» проведет концерт в «Известия Hall», в котором примут участие «Папин Олимпос». К ним присоединятся певец Драгни из города Радужный в ХМАО и проект «Лютик» исполнительницы Саши Москалец из Москвы. Подробности мероприятия на можно узнать на сайте.
«Mint Music Home» подготовил на новый сезон семь выпусков шоу. Зрители смогут увидеть в качестве гостей Drummatix, Эрику Лундмоен, артистку Моя Мишель и Антоху МС.