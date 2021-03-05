Группа «Папин Олимпос» стала новым гостем шоу «Mint Music Home»

В интервью фронтмен группы Давид Сайфуллоев рассказал ведущему Андрею Клюкину о пережитой депрессии, волнении перед выходом второго альбома и отношении к дегенератам. Кроме того, коллектив исполнил несколько песен.

Группа из Волгограда «Папин Олимпос» стала новым гостем шоу «Mint Music Home». Проект выходит на ютьюбе при поддержке «Афиши».

25 марта «Mint Music Home» проведет концерт в «Известия Hall», в котором примут участие «Папин Олимпос». К ним присоединятся певец Драгни из города Радужный в ХМАО и проект «Лютик» исполнительницы Саши Москалец из Москвы. Подробности мероприятия на можно узнать на сайте.

«Mint Music Home» подготовил на новый сезон семь выпусков шоу. Зрители смогут увидеть в качестве гостей Drummatix, Эрику Лундмоен, артистку Моя Мишель и Антоху МС.