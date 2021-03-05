Из Москвы начнут ходить поезда в Феодосию

С 30 апреля из Москвы начнут ходить поезда в город Феодосию в Крыму. Новое направление откроет компания «Гранд Сервис Экспресс».

Поезда «Таврия» будут курсировать раз в три дня с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября. Они пройдут через Рязань, Мичуринск, Ростов и Владиславовку. Время в пути составит 28 часов, длина маршрута — 1831 километр. Первый состав отправится из Москвы 30 апреля в 14.45 и прибудет в Феодосию 1 мая в 18.55.

В составе поездов есть купейные и плацкартные вагоны с биотуалетами и климат-контролем. У каждого места есть личное освещение, розетка и USB-разъем для зарядки мобильных устройств. Билеты можно купить здесь.