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МТС запустил первую в России пилотную сеть 5G для пользователей

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:22
Обновлено сегодня в 17:33:

В Петербурге тоже заработает публичная сеть 5G от МТС, заявил в фейсбуке директор петербургского филиала компании Павел Коротин. Она будет доступна в 10 популярных у горожан местах (каких, не уточняется).

Мобильный оператор МТС объявил о запуске первой в России пилотной пользовательской сети 5G, которая уже доступна в 14 локациях столицы. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба компании.

Сеть 5G с безлимитным интернетом со скоростью до 1,5 Гбит в секунду доступна в 14 точках Москвы:

— Никольский пассаж, Ветошный переулок;
— Лубянская площадь, улица Большая Лубянка, Центральный детский магазин;
— улица Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;
— улица Большая Дмитровка, Театральный проезд, улица Кузнецкий Мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
— Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, парк «Зарядье», Раушская набережная;
— Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;
— ЦПКиО имени М.Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;
— Пресненская и Краснопресненская набережные у делового центра «Москва-Сити», набережная Тараса Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
— Университетская площадь у здания МГУ;
— смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
— Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
— развлекательный центр «Остров мечты»;
— Главная аллея и каток ВДНХ;
— инновационный центр «Сколково» в районе улицы Малевича.

Пока в пилотной сети могут работать смартфоны абонентов МТС, совместимые с 5G и поддерживающие частотный диапазон n79 в полосе 4,4–5,0 ГГц. При этом самостоятельно подключиться к зоне покрытия пока не получится.

«Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции „Доступ к 5G“», — рассказали в пресс-службе.

Прошлым летом МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Оператору предоставили диапазон 24,25–24,65 ГГц в 83 регионах. Срок действия разрешения — до 16 июля 2025 года.

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