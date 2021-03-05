МТС запустил первую в России пилотную сеть 5G для пользователей

Мобильный оператор МТС объявил о запуске первой в России пилотной пользовательской сети 5G, которая уже доступна в 14 локациях столицы. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба компании. Сеть 5G с безлимитным интернетом со скоростью до 1,5 Гбит в секунду доступна в 14 точках Москвы :

— Никольский пассаж, Ветошный переулок;

— Лубянская площадь, улица Большая Лубянка, Центральный детский магазин;

— улица Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;

— улица Большая Дмитровка, Театральный проезд, улица Кузнецкий Мост, ЦУМ, Петровский пассаж;

— Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, парк «Зарядье», Раушская набережная;

— Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;

— ЦПКиО имени М.Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;

— Пресненская и Краснопресненская набережные у делового центра «Москва-Сити», набережная Тараса Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;

— Университетская площадь у здания МГУ;

— смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;

— Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;

— развлекательный центр «Остров мечты»;

— Главная аллея и каток ВДНХ;

— инновационный центр «Сколково» в районе улицы Малевича.

Пока в пилотной сети могут работать смартфоны абонентов МТС, совместимые с 5G и поддерживающие частотный диапазон n79 в полосе 4,4–5,0 ГГц. При этом самостоятельно подключиться к зоне покрытия пока не получится. «Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции „Доступ к 5G“», — рассказали в пресс-службе. Прошлым летом МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Оператору предоставили диапазон 24,25–24,65 ГГц в 83 регионах. Срок действия разрешения — до 16 июля 2025 года.