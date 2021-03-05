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«Коммерсант»: российская компания утверждает, что владеет активами, превышающими половину ВВП страны

Семён Гудошников
Сегодня в 13:25

В международном потребительском обществе «Вогульский пайщик» утверждают, что владеют активами в размере 61 трлн рублей. Это больше половины ВВП РФ — в 2020 году он равнялся 106,6 трлн рублей. На это обратил внимание «Коммерсант».

Общество якобы занимается инвестициями, а среди ее партнеров числятся правительство, Минобороны, Совет Федерации и другие крупные организации — на сайте даже указаны европейский ЦБ и ООН. За 16 лет существования компания привлекла более 470 тыс. пайщиков.

По словам одного из приверженцев, «Вогульский пайщик» предлагает вложить рубли в его паи с доходностью 7,5–16% годовых для физлиц и до 20% годовых — для юрлиц с возможностью ежемесячной выплаты дивидендов. Средства привлекаются в «тарифные планы» в валюте со ставкой до 4% годовых. Они вкладываются в строительство, промышленность, энергетику, транспорт, связь, ЖКХ и сельское хозяйство.

Последний раз надежность потребительского общества обсуждалась в чатах и соцсетях в конце прошлого года, но, отмечает издание, дискуссии по предложениям МПО тянутся еще с 2010 года.

Как сообщили в ЦБ, «данная организация не является поднадзорной Банку России». Регулятор заявил, что оснований для проверок «Вогульского пайщика» нет — на него не поступало жалоб, а его ставки не превышают рыночные показатели. Однако руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила характерные признаки мошенничества в деятельности компании, в особенности, что инвестиционная компания не значится ни в одном реестре ЦБ.

В ОНФ также акцентировали внимание на том, что среднесписочная численность сотрудников МПО не задекларирована, а в арбитражных судах лежит несколько карточек дел на директора и учредителя потребительского общества.

Партнер юридической фирмы «Юстерс» Андрей Григорьев отметил, что пока МВД и ФАС не получат подтвержденных фактов мошенничества или введения в заблуждение, ни один участник или директор этого общества ответственности не понесут. В своем комментарии партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин подчеркнул, что организационно-правовая форма «Вогульского пайщика» позволяет обществу беспрепятственно организовывать сбор средств от пайщиков. Также ему показалось странным, что регулятор не заинтересовался МПО, ведь любая финансовая организация должна быть подконтрольна ЦБ.

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