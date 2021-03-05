Лиза Громова выпустила фит с проектом «Тима ищет свет». Он посвящен драматичному расставанию

Авторы проекта подчеркнули , что «Шесть» — это «маленькая постановка». Герой не может пережить расставание и пытается удержать девушку, которая уже смирилась с произошедшим и готова идти дальше. «На часах уже шесть, как теперь мне прожить без тебя», — поется в припеве.

«Я давно хотел сделать трек с Лизой. А потом просто случайно записал музыку к этой песне, скинул ей и предложил доделать вместе. Мы записали сингл довольно быстро — за одну сессию в студии, но долго доводили до ума», — заявил автор проекта Тимофей Якимов.

В ноябре 2020 года Лиза Громова провела онлайн-концерт из московского троллейбуса. Его расписал художник Александр Виноградов. В программу концерта вошли песни из последнего альбома певицы.