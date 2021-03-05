Tyler, The Creator официально выпустил трек, записанный для рекламы Coca-Cola

Американский рэпер Tyler, The Creator представил официальный релиз сингла «Tell Me How». Впервые он появился в сети как саундтрек к рекламе бренда Coca-Cola. Песня почти не отличается от той, что звучала в ролике Coca-Cola. Tyler признался, что изначально сомневался в предложении записать трек для бренда. Однако в итоге решился и теперь благодарен за предоставленную возможность.

«Я благодарен Coca-Cola за огромную любовь и предоставленную возможность. Сначала я подумал „ну, не знаю“, а потом принялся за работу. Рекламы должны звучать именно так», — поделился рэпер в твиттере. И добавил: «Это я играл на флейте в начале».

mannnn thanks coca cola for reallll big love for the opportunity i was like ehh idk but then i fucking ran with it. commercials need sounds like this, thanksssss — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) February 21, 2021

«Tell Me How» — это первый полноценный релиз Tyler, The Creator после одиночных синглов «Best Interest» и «Group B» 2020-го. Последний альбом исполнителя под название «Igor» вышел в 2019 году.