Украинское агентство Banda разработало брендинг для Чернобыльской зоны отчуждения. В частности — логотип, который напоминает о катастрофе 26 апреля 1986 года и меняется со временем.
Основой для логотипа стала округлая форма реактора. С каждым годом она будет становиться более тусклой, пока совсем не исчезнет спустя несколько десятилетий.
Контур изображения меняется с 1986 года, когда случился взрыв реактора, и до 2064 года, когда Чернобыльскую АЭС полностью выведут из эксплуатации.
Идею проекта в агентстве объясняют так: «Мы решили создать брендинг зоны отчуждения, чтобы привлечь внимание к исчезновению мест памяти. Мы хотим, чтобы люди успели увидеть все собственными глазами и выучить важный урок: каждое действие имеет последствия».
Кроме логотипа студия также создала новый сайт Чернобыльской зоны и мерч в фирменном стиле: футболки, марки, монеты, сумки.