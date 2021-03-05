Украинское агентство Banda разработало брендинг для Чернобыльской зоны отчуждения. В частности — логотип, который напоминает о катастрофе 26 апреля 1986 года и меняется со временем.

Основой для логотипа стала округлая форма реактора. С каждым годом она будет становиться более тусклой, пока совсем не исчезнет спустя несколько десятилетий.