У Mujuice вышел новый альбом «Melancholium»

Релиз замкнул трилогию песенных альбомов исполнителя. Первый из них — «Downshifting» — появился в далеком 2011 году, а спустя еще пять лет выл выпущен «Amore e Morte», в одном из треков которого к Mujuice присоединилась Земфира.

Российский электронщик Mujuice выпустил новый альбом «Melancholium». Послушать его можно на большинстве стриминговых сервисов.

В «Melancholium» вошли 13 песен, объединенных, как следует из названия пластинки, печальным и меланхоличным настроением.

«В альбоме много повторяющихся знаков, которые странствуют из песни в песню, но при это меняют значение и тональность эмоционального отношения. Этакие серебряные нити, которые связывают повествование», — рассказал Mujuice в интервью для Apple Music.

Предыдущий релиз музыканта вышел в мае прошлого года. Им стал лайв-альбом «Metamorphosis Live in Moscow», записанный с камерным оркестром и фортепиано прошлым летом на фестивале Sound Up Forte в Новой Третьяковке в Москве.