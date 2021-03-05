HBO Max выпустил тизер сериала про инженера, который чипировал свою жену

В ролике девушка сбегает от мужа, потому что устала от его выходок. Она уехала и сменила имидж, но потом выяснила, что он знает все о передвижениях жены и даже может «прочитать» ее эмоции.

Стрим-сервис HBO Max опубликовал тизер сериала «Сделано для любви». В центре сюжета лежит история миллиардера-изобретателя, который вживил в мозг жены высокотехнологичный прибор слежения.

Главные роли исполнили Кристина Милиоти и Билли Магнуссен. Ранее актеры снимались в эпизодах «Черного зеркала» — сериала, который рассказывает об ужасах надвигающегося будущего и влиянии технологий на человеческие отношения.

Премьера сериала состоится на платформе HBO Max в апреле 2021 года.

Также в апреле на HBO Max выйдут фильм по игре «Мортал Комбат» и мини-сериал «Кобыла Исттауна» с Кейт Уинслет, которая играет детектива из маленького городка.

21 февраля на платформе вышел скандальный документальный фильм про семью Вуди Аллена. Четырехчасовой проект «Аллен против Фэрроу» рассказывает подробности конфликта межу режиссером и актрисой Миа Фэрроу. Девушка обвинила своего бывшего партнера в сексуализированном насилии по отношению к его приемной дочери Дилан Фэрроу, которой тогда было семь лет.