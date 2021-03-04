Основатель Twitter Джек Дорси купил музыкальный сервис рэпера Jay-Z

Платежная система Square Джека Дорси приобрела контрольный пакет акций стримингового сервиса Tidal, принадлежащего Jay-Z. Стоимость сделки составила 297 млн долларов, пишет The Verge.

В своем твиттере Дорси объяснил, зачем его компания приобрела музыкальный сервис: «Подобно тому, как Square предоставила продавцам новые инструменты для заработка, доля в Tidal поможет исполнителям найти аналогичную поддержку в новой цифровой экосистеме». Он подчеркнул, что Tidal будет работать независимо от других компаний Square, а Jay-Z войдет в совет директоров.

В 2015 году рэпер Jay-Z выкупил сервис подписок на музыку Tidal за 56 млн долларов. Он позиционирует себя как будущего конкурента Spotify, а доли в интернет-сервисе есть у Рианны, Мадонны, Coldplay и других. Однако приложение Jay-Z сильно уступает по охвату Spotify: в 2016 году количество подписчиков сервиса составило 3 млн, у Spotify — порядка 20 млн.

В 2017 году, несмотря на вложенные в Tidal 200 млн долларов от корпорации Sprint, рост подписчиков остановился. Как сообщает Billboard, по состоянию на 2020 год Tidal все еще должен должен своим правообладателям. Эту проблему как раз-таки может решить вливание денег от Square. Издание предполагает, что Дорси планирует превратить Square в холдинг с самостоятельными компаниями. Подобным образом уже работают несколько компаний Square — Square Seller и Cash App.