Владимир Путин прокомментировал ситуацию с призывами к самоубийствам в интернете. Президент заявил, что люди, которые занимаются подобным, выстраивают определенную схему и зарабатывают на этом, сообщает «Коммерсант».

«Когда сидит в интернете — такой крутой Рэмбо сидит, толкает девчонку или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя под это. А как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле слова», — сказал президент.

Политик назвал провокаторов ублюдками и букашками, которых не жалко раздавить. Кроме того, он уверен, что интернет должен регулироваться не только юридическими правилами, но и моральными законами, иначе «общество будет разрушаться изнутри».

«Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед», — добавил Владимир Путин.

2 марта школы Москвы разослали родителям несовершеннолетних детей предупреждения о призывах в тиктоке к массовым самоубийствам. Сообщения с просьбой уделить особое внимание детям в этот период отправили в родительские чаты.

Позже руководство TikTok заявило, что блокирует контент, нарушающий правила соцсети. В том числе изображение, пропаганду, нормализацию или прославление суицида. Кроме того, TikTok удаляет хештеги, под которыми подобные видео распространяются, чтобы «предотвращать участие пользователей в опасных челленджах».