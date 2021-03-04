Lil Baby выпустил свой первый сингл и клип в этом году совместно с EST Gee

Американский хип-хоп-исполнитель Lil Baby выпустил фит с рэпером из Кентукки EST Gee. Свою первую песню в этом году он опубликовал сразу вместе с клипом.
Сингл называется «Real As It Gets» и посвящен тяжелому детству на улице. В ролике исполнители собрали все клише рэп-клипов: много денег, дорогие машины, массивные цепи с бриллиантами и полуголые девушки. Возможно, так они хотели показать, чего добились, несмотря на сложности в прошлом.
Режиссером видео стал Калеб Джермейл. В декабре 2020 года он поставил для Lil Baby клип на трек «On Me». Бит для сингла написали ATL Jacob и DY Krazy.
В июне 2020-го Lil Baby выпустил трек «The Bigger Picture» в поддержку Black Lives Matter. В нем музыкант рассуждает о жестокости полиции и протестах против расовой ненависти, захвативших США. Все доходы от релиза рэпер направил в поддержку организаций, борющихся с расовым неравенством.