Lil Baby выпустил свой первый сингл и клип в этом году совместно с EST Gee

Американский хип-хоп-исполнитель Lil Baby выпустил фит с рэпером из Кентукки EST Gee. Свою первую песню в этом году он опубликовал сразу вместе с клипом.

Сингл называется «Real As It Gets» и посвящен тяжелому детству на улице. В ролике исполнители собрали все клише рэп-клипов: много денег, дорогие машины, массивные цепи с бриллиантами и полуголые девушки. Возможно, так они хотели показать, чего добились, несмотря на сложности в прошлом.