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За год авиабилеты на зарубежные рейсы подорожали вдвое из‑за закрытых границ

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:39

Средняя стоимость авиабилета за границу в начале марта составила 15,7 тыс. рублей — это больше на 55%, чем в марте прошлого года, и на 39,5%, чем за тот же период 2019-го. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные крупных билетных агрегаторов.

По сравнению с допандемийным 2019 годом некоторые направления подорожали больше чем в два раза. По расчетам Aviasales, билет в ОАЭ в среднем стоит 23,7 тыс. рублей против 12,3 тыс. два года назад, а полет в Грузию сейчас обойдется в 15,7 тыс. рублей — почти в 2,5 раза дороже, чем в 2019-м. (6500 рублей). Стоимость перелета на Мальдивы выросла в среднем на 36%, до 40,1 тыс. рублей, в Египет — на 29%, до 16,4 тыс.

Опрошенные изданием эксперты связывают рост цен на билеты с падением курса рубля и ограниченным предложением. Сейчас россиян готовы принять около 40 стран, однако прямое сообщение открыто только с несколькими из них, уточнил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Стоимость перелетов на внутреннем рынке растет не настолько быстро, но также активно восстанавливается. По данным Aviasales, забронированный на март билет по России в одну сторону в среднем стоил 4830 рублей, что фактически соответствуют значению 2019 года (4890 рублей). По многим направлениям стоимость, наоборот, выросла. Полет в Симферополь, согласно расчетам Biletix, стоит 7800 рублей, что на 13,2% выше значения прошлого года.

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