Peak Design обвинил Amazon в плагиате и снял об этом юмористический ролик

Производитель сумок и аксессуаров Peak Design обвинил Amazon в копировании своей популярной модели Everyday Sling. Компания выпустила юмористический ролик, где показала двух «дизайнеров», которые срисовывают сумку с фотографии. Так бренд показал, что не хочет разрывать многолетнее сотрудничество с маркетплейсом.

«Сумка Amazon Basics подозрительно похожа на сумку Peak Design, но там не нужно платить за все эти навороты, такие как годы исследований и разработок, переработанные материалы, пожизненная гарантия, справедливая оплата труда и абсолютная углеродная нейтральность», — говорится в видео.