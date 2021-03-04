Peak Design обвинил Amazon в плагиате и снял об этом юмористический ролик

Производитель сумок и аксессуаров Peak Design обвинил Amazon в копировании своей популярной модели Everyday Sling. Компания выпустила юмористический ролик, где показала двух «дизайнеров», которые срисовывают сумку с фотографии. Так бренд показал, что не хочет разрывать многолетнее сотрудничество с маркетплейсом.
«Сумка Amazon Basics подозрительно похожа на сумку Peak Design, но там не нужно платить за все эти навороты, такие как годы исследований и разработок, переработанные материалы, пожизненная гарантия, справедливая оплата труда и абсолютная углеродная нейтральность», — говорится в видео.
Оригинал сумки был выпущен в 2017 году, сейчас ее стоимость на официальном сайте бренда составляет 99,95 доллара (7300 рублей). На Amazon похожую сумку можно купить за 35,14 доллара (2500 рублей).
После выпуска ролика Amazon переименовал свою сумку Everyday Sling в Amazon Basics Camera Bag, отмечает издание The Verge.
В 2019 году Amazon обвинили в плагиате кроссовок компании Allbirds. Стартап попросил копировать не только их вид, но и материалы — оригинальный производитель создает обувь из экологических материалов.