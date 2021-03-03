Построкеры Godspeed You! Black Emperor анонсировали новый альбом

Канадская построк-группа Godspeed You! Black Emperor анонсировала новый, седьмой по счету, студийный альбом. Он получит название «G_d’s Pee at State’s End!» и выйдет 2 апреля на лейбле Constellation.

Вот полный треклист будущей пластинки:

A Military Alphabet (five eyes all blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz)/Job’s Lament/First of the Last Glaciers/where we break how we shine (Rockets For Mary) Fire at Static Valley «Government Game» (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz)/Cliffs Gaze/cliffs’ gaze at empty waters’ rise/Ashes to Sea or Nearer to Thee Our Side Has to Win (for D.H.)

Godspeed You! Black Emperor написали альбом в основном в дороге, а заканчивали работу уже в самоизоляции — в начале второй волны пандемии. «Мы вновь включили коротковолновое радио впервые за долгое время. И обнаружили, что многие вещи изменились. Пасторы апокалипсиса все еще на месте, но теперь кричат „конец света сейчас“, вместо „конец света скоро“», — сказали музыканты.

В своем заявлении они также призвали закрыть тюрьмы, забрать власть у полиции и передать районам, которые они терроризируют, положить конец всем войнам и другим формам империализма, а также обложить налогом богатых до такой степени, чтобы они стали бедными.