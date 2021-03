Построкеры Godspeed You! Black Emperor анонсировали новый альбом

Godspeed You! Black Emperor написали альбом в основном в дороге, а заканчивали работу уже в самоизоляции — в начале второй волны пандемии. «Мы вновь включили коротковолновое радио впервые за долгое время. И обнаружили, что многие вещи изменились. Пасторы апокалипсиса все еще на месте, но теперь кричат „конец света сейчас“, вместо „конец света скоро“», — сказали музыканты.

Канадская построк-группа Godspeed You! Black Emperor анонсировала новый, седьмой по счету, студийный альбом. Он получит название «G_d’s Pee at State’s End!» и выйдет 2 апреля на лейбле Constellation.

Предыдущий альбом канадских построкеров — «Luciferian Towers» — вышел в 2017 году и был тепло встречен критиками. Пластинку группы «Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven» 2000 года «Афиша» называла «самым убедительным высказыванием в жанре „все очень плохо“ в истории инструментальной рок-музыки».