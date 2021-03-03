Театр «Импресарио» откроет аудиотур «Пой, танцуй» в Петербурге

Театральная компания «Импресарио» в рамках поп-арт-проекта «Зима в Никольских рядах» запускает серию иммерсивного аудиотура «Пой, танцуй». Серия мероприятий пройдет с 5 по 8 марта под открытым небом, рассказали «Афише Daily» организаторы.

По задумке авторов, участники тура собираются в «секретной точке», надевают наушники и танцуют под музыку, которую слышат только они. «Находясь у всех на виду, только вы и другие участники будете знать, что происходит», — сказали в театральной компании.

В прошлом году «Импресарио» уже провел аудиотур в Москве, познакомив жителей столицы с жанром театр-променад.

«Импресарио» — независимая театрально-продюсерская компания, созданная Федором Елютиным в 2014 году. Ее цель — поиск театральных новинок по всему миру и представление их российским зрителям. В прошлом году «Афиша Daily» поговорила с основателем проекта Федором Елютиным о конце живого общения, смысле жизни по «Смешарикам» и необходимости перепридумывать себя.