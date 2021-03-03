Проект «Помощь рядом» собрал истории слабослышащих таксистов

Проект «Яндекса» «Помощь рядом» поделился с «Афишей Daily» историями, которые рассказали ему слабослышащие таксисты — об особенностях работы и важности поддержки других.
Героями стали таксист из Москвы Андрей Шестиперов и водитель из Екатеринбурга Андрей Елкин. Проект приурочен к Международному дню охраны здоровья и слуха, который проходит 3 марта.
Для слабослышащих работа в такси — и хобби, и источник заработка одновременно. В последнее время они все чаще помогают подопечным благотворительных фондов, с которыми сотрудничает социальный проект «Помощь рядом», выполняя заказы и помогая добраться на реабилитацию, в больницу или по другим делам.
Чтобы выполнять заказы по тарифу «Помощь рядом дети» таксисты должны ознакомиться с инструкциями и пройти специальный тест. К работе с подопечными фондов допускаются только водители с рейтингом не ниже 4,8. «Яндекс» не берет комиссию с таких поездок, а водители получают дополнительные баллы в программе привилегий, если подключили такой тариф.
«Да, я вижу что это люди с инвалидностью, — делится впечатлениями об участии в проекте Шестиперов, водитель из Москвы. — Я не особо выделяю кого‑то, все — как в обычной поездке. Мы просто уважаем друг друга, и при любых трудностях я всегда помогаю».
Слабослышащие уже долгое время работают в такси, но с приходом онлайн-сервисов это стало гораздо проще. Согласно официальным данным, в России около 3000 таких водителей.
Проект «Помощь рядом» существует с марта 2020 года. Он предоставляет благотворительным фондам бесплатный доступ к сервисам и технологиям «Яндекса», а также помогает бесплатными поездками тем, кому сложно передвигаться по городу. На данный момент проект сотрудничает с 14 фондами, а с октября 2020 года было совершено 15 тыс. таких поездок.