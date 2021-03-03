Маша Миногарова и Александр Анатольевич будут вести российскую трансляцию церемонии «Грэмми»

Мультимедийная платформа Okko покажет прямую трансляцию 63-й церемонии вручения наград премии «Грэмми». Для российских телезрителей шоу будут вести виджей MTV Russia Александр Анатольевич и блогер Мария Миногарова, сообщили «Афише Daily» представители сервиса.

Церемония награждения пройдет 15 марта, начало в 4.00 по московскому времени. Полная запись трансляции, а также специальная версия церемонии с самыми яркими моментами и лучшими выступлениями будут доступны в Okko.

Номинанты на «Грэмми» были объявлены в конце ноября. Абсолютным лидером оказалась Бейонсе: певица выпустила всего две песни в этом году и получила 9 номинаций, в том числе в категориях за лучший клип и музыкальный фильм. По шесть номинаций у Тейлор Свифт, Дуа Липы и Roddy Ricch.

«Зрители 63-й церемонии „Грэмми“ станут свидетелями довольно больших изменений в организации шоу, исполнительным продюсером которого стал обладатель премии „Эмми“ Бен Уинстон, который сменил на этом посту Кена Эрлиха, отработавшего на шоу 40 лет. Опытный сценарист, режиссер и продюсер работал на телешоу „Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом“, с которым вместе создал всеми любимое „Караоке в машине“», — говорится в пресс-релизе.

Онлайн-трансляция «Грэмми» будет эксклюзивно доступна для зарегистрированных пользователей Okko в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум». Кроме того, на сайте premiere.okko.tv зрители во время церемонии смогут общаться и обмениваться комментариями в чате, а также задавать вопросы ведущим.