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В московском музее АРТ4 откроется выставка, посвященная образам Ленина в культуре

Семён Гудошников
Сегодня в 16:50

10 марта в 19.00 в московском музее АРТ4 пройдет открытие выставки «И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». На ней покажут произведения из коллекции Игоря Суханова с образами Владимира Ленина. Выставка продлится до 10 апреля, сказали «Афише Daily» представители площадки.

Кураторы наметили несколько сюжетов для зрителей. Первый построен вокруг взаимодействия социального и художественного модернизмов, которые включали образ Ленина в пропагандистскую работу. Второй рассказывает о биографии героя и вариантах ленинского бессмертия.

Третий подводит к современности, где вождь мирового пролетариата превратился в узнаваемый значок без содержания, ссылку на рабочем столе, которая никуда не ведет. Здесь центральную роль играет постсоветский юмор, редуцирующий Ленина до мема. Четвертый сюжет складывается из современных произведений, в которых образ героя становится тревожным, забытым и отверженным.

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На выставке будут представлены работы сотен художников и объединений, включая Павла Пепперштейна, Энди Уорхола, арт-группы «Синие Носы» и Славы ПТРК. Также на ней можно будет почитать ленинское наследие и сопутствующие материалы, которые предоставило петербургское арт-пространство ДК Громов.

Вынесенная в название выставки цитата взята из воспоминаний Луначарского. Согласно ним, в 1905 году Ленин ночевал в квартире у товарища, где обнаружил коллекцию художественных альбомов. Вместо сна он их перечитывал, а на утро якобы сказал: «Какая увлекательная область история искусства! Сколько здесь работы для коммуниста! Вчера до утра не мог заснуть, все рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством».

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