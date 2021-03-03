перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Японский миллиардер набирает команду добровольцев, готовых полететь с ним к Луне на корабле Маска 17:19
manseok_Kim/Pixabay Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей
Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей 16:57
Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса» 16:56
В московском музее АРТ4 откроется выставка, посвященная образам Ленина в культуре 16:50
Эд Харрис снимет фильм про дружбу шерифа и убийцы. Их сыграют Роберт Дюваль и Гарретт Хедлунд 16:35
Сын сотрудника НКВД пожаловался в полицию на правнука репрессированного 16:34
В Москве сносят бывшее училище принца Ольденбургского в Немецкой слободе 15:56
goldenmask.ru «Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года
«Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года 15:37
Жители иркутского села проголосовали за полный запрет продажи алкоголя 15:12
«Бесогон ТВ» Никиты Михалкова вернется на ВГТРК после годового перерыва 15:03
Минюст признал профсоюз «Альянс врачей» иноагентом 14:40
К сентябрю в Москве уберут предупреждающие о камерах таблички 13:49
mos.ru Стартовал прием заявок на конкурс «Музыка в парках»
Стартовал прием заявок на конкурс «Музыка в парках» 13:19
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов 12:43
Хью Грант сыграет главного злодея в новой экранизации игры Dungeons & Dragons 12:23
Ростуризм разработает для России свои стандарты «все включено» 12:10
В России второй день подряд выявляют меньше 11 тыс. случаев коронавируса 11:23
Денис Камалягин/Facebook Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» подал иск к Минюсту
Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» подал иск к Минюсту 11:15
Лондонские ученые прочитали запечатанное письмо XVII века с помощью стоматологического рентгена 10:57
TikTok начал удалять ролики с призывами к суициду 10:21
Отключить рекламу

Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей

Виктория Шанина
Сегодня в 16:57

Лекарственные каракатицы справились с «зефирным тестом» на самоконтроль и терпение. Так исследователи выяснили, что беспозвоночные умеют держать себя в руках и не совершать испульсивных действий, сообщает EurekAlert.

«Зефирный тест» придумали в Стэнфорде для проверки когнитивных способностей детей. Ребенка оставляли в комнате с одним кусочком зефира и объясняли, что если он не съест его за 15 минут, то ему дадут второй. Ученые пытались понять, в каком возрасте люди начинают осознавать, что можно откладывать удовольствие для достижения лучшего результата в будущем.

Каракатицам ученые предлагали крабовое мясо, и беспозвоночные были готовы отказаться от него, если знали, что позже им предложат креветки, которые они считают более вкусными. Животные могли ждать по 50-130 секунд.

Раньше считалось, что навык планирования есть только у людей, шимпанзе, новокаледонских ворон и нескольких видов попугаев. Социальные виды животных выработали его из‑за необходимости укреплять связи с сородичами и изготавливать орудия труда.

Исследователи предположили, что каракатицы научились контролировать себя, так как они маскируются большую часть жизни. «Когда они выходят из засады, их замечают все окружающие хищники. Мы предполагаем, что отсроченное удовольствие: самоконтроль и способность ждать — развились у каракатиц для минимизации этого риска. Они дожидаются появления наиболее качественной еды», — сказала автор исследования Александра Шнелл.

Ранее американские ученые научили свиней играть в видеоигры. Выяснилось, что они умнее многих животных и готовы выполнять команды даже без угощения — только ради коммуникации с людьми.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить