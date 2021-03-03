Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей

Лекарственные каракатицы справились с «зефирным тестом» на самоконтроль и терпение. Так исследователи выяснили, что беспозвоночные умеют держать себя в руках и не совершать испульсивных действий, сообщает EurekAlert.

«Зефирный тест» придумали в Стэнфорде для проверки когнитивных способностей детей. Ребенка оставляли в комнате с одним кусочком зефира и объясняли, что если он не съест его за 15 минут, то ему дадут второй. Ученые пытались понять, в каком возрасте люди начинают осознавать, что можно откладывать удовольствие для достижения лучшего результата в будущем.

Каракатицам ученые предлагали крабовое мясо, и беспозвоночные были готовы отказаться от него, если знали, что позже им предложат креветки, которые они считают более вкусными. Животные могли ждать по 50-130 секунд.

Раньше считалось, что навык планирования есть только у людей, шимпанзе, новокаледонских ворон и нескольких видов попугаев. Социальные виды животных выработали его из‑за необходимости укреплять связи с сородичами и изготавливать орудия труда.

Исследователи предположили, что каракатицы научились контролировать себя, так как они маскируются большую часть жизни. «Когда они выходят из засады, их замечают все окружающие хищники. Мы предполагаем, что отсроченное удовольствие: самоконтроль и способность ждать — развились у каракатиц для минимизации этого риска. Они дожидаются появления наиболее качественной еды», — сказала автор исследования Александра Шнелл.

Ранее американские ученые научили свиней играть в видеоигры. Выяснилось, что они умнее многих животных и готовы выполнять команды даже без угощения — только ради коммуникации с людьми.