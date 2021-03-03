Сын сотрудника НКВД пожаловался в полицию на правнука репрессированного

В Новосибирске сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов подал заявление в полицию на жителя Томска Дениса Карагодина, который расследует смерть своего прадеда, расстрелянного в 1938 году. Об этом сообщается на сайте «Расследование Карагодина».
Причиной жалобы Митюшова стало досье на его отца — Алексея Митюшова, работавшего сотрудником новосибирского НКВД в 1930-е годы. В расследовании со ссылкой на данные из архива ФСБ России говорится, что чекист поставил подпись под актом о расстреле Степана Карагодина.
Сторона обвинения указывает, что на сайте Карагодина опубликованы «недостоверные сведения» об Алексее Митюшове, которые «дискредитируют его имя». Полиция инициировала проверку.
Накануне Дениса Карагодина опросила полиция. Он подтвердил, что располагает сведениями о сотруднике НКВД Алексее Митюшове, однако лишь как о человеке, «принявшем участие в убийстве» Степана Карагодина. В дальнейшем правнук репрессированного отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.
На протяжении нескольких лет Денис Карагодин пытается выяснить, кто расстрелял в январе 1938 года его прадеда и где захоронили тело погибшего. На своем сайте он публикует все документы, которые использовал в расследовании обстоятельств судьбы Степана Карагодина. В 2016 году житель Томска смог получить акт о приведении в исполнение приговора в отношении его предка и еще 35 репрессированных с именами палачей.