Сын сотрудника НКВД пожаловался в полицию на правнука репрессированного

В Новосибирске сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов подал заявление в полицию на жителя Томска Дениса Карагодина, который расследует смерть своего прадеда, расстрелянного в 1938 году. Об этом сообщается на сайте «Расследование Карагодина».

Причиной жалобы Митюшова стало досье на его отца — Алексея Митюшова, работавшего сотрудником новосибирского НКВД в 1930-е годы. В расследовании со ссылкой на данные из архива ФСБ России говорится, что чекист поставил подпись под актом о расстреле Степана Карагодина.

Сторона обвинения указывает, что на сайте Карагодина опубликованы «недостоверные сведения» об Алексее Митюшове, которые «дискредитируют его имя». Полиция инициировала проверку.