Жители иркутского села проголосовали за полный запрет продажи алкоголя

Жители села Хамакар в Иркутской области полностью запретили продажу алкоголя. Решение они приняли на народном сходе, в котором участвовали 33 человека. Как пишет газета «Правда Севера», это больше половины списочного состава избирателей. За полный запрет продажи алкоголя проголосовало подавляющее большинство.

Однако решение жителей мало что изменит. Сейчас в Хамакаре ни у кого, кто торгует спиртным, нет лицензии на крепкий алкоголь. Пивом и коктейлями торгуют в двух коммерческих точках, а водка попадает в деревню нелегально — на рейсовых вертолетах и по зимнику.

Ранее жители Хамакара уже предпринимали попытки ограничить торговлю алкоголем. Несколько лет назад они решили продавать его не ежедневно, а один раз в неделю — по пятницам, с 17.00 до 20.00.