Стартовал прием заявок на конкурс «Музыка в парках»

Московский продюсерский центр открыл прием заявок на участие в конкурсе «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.
Конкурс включает в себя три этапа. Первый — это сбор заявок на участие: заполнить анкету можно на сайте Московского продюсерского центра. На втором этапе жюри выберет треки, которые будут звучать в московских парках этим летом. И на третьем — уже 19 апреля — будут объявлены имена победителей конкурса на сайте и в соцсетях учреждения.
Сбор заявок продлится до 21 марта. Поучаствовать в конкурсе может любой желающий.
«Даже если вы никогда ранее не участвовали в музыкальных проектах, подавать заявку однозначно стоит. Потому что это не только возможность показать свое творчество городу и найти новых слушателей, но и шанс попасть в один плейлист с известными артистами», — отметил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.
«Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» — это проект, созданный Московским продюсерским центром при поддержке Департамента культуры совместно с Мосгорпарком и «Яндекс.Музыкой». Впервые он был запущен в мае 2016 года и привлек порядка тысячи заявок от музыкантов.