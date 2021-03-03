Стартовал прием заявок на конкурс «Музыка в парках»

Московский продюсерский центр открыл прием заявок на участие в конкурсе «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

Конкурс включает в себя три этапа. Первый — это сбор заявок на участие: заполнить анкету можно на сайте Московского продюсерского центра. На втором этапе жюри выберет треки, которые будут звучать в московских парках этим летом. И на третьем — уже 19 апреля — будут объявлены имена победителей конкурса на сайте и в соцсетях учреждения.