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Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» подал иск к Минюсту

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:15

Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, которого в декабре включили в реестр СМИ-иноагентов, подал в Псковский городской суд иск к Минюсту о признании незаконным этого решения. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Камалягин просит удалить его имя из списка и указывает на «незаконное бездействие» Минюста, который не направил ему уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения, передают «Открытые медиа».

Также журналист обращает внимание на то, что ведомство не конкретизировало, какие именно сообщения и материалы стали причиной внесения в реестр иноагентов, и не ответило на заявление с просьбой это уточнить. Свидетельства того, что он получал деньги от иностранных источников, должен в суде предоставить ответчик, отмечает Камалягин.

По мнению редактора, внесение его в список иноагентов — это «недопустимое вмешательство в право свободно выражать свое мнение и распространять информацию в качестве профессионального журналиста». Журналистская деятельность не может «ни юридически, ни этически» приравниваться к политической деятельности, отметил он.

В жалобе приводится его мнение о том, что основная цель составления реестра — «дискредитация честной независимой журналистики, гражданских активистов и прекращение их публичной активности, связанной в том числе с критикой публичной власти».

Ранее аналогичный иск к Минюсту подала петербургская художница и фемактивистка Дарья Апахончич, которая также признана иноагентом. Она заявила, что никогда не получала деньги из иностранных источников, а включение ее в список сочла политически мотивированным.

В декабре прошлого года Минюст впервые внес в реестр СМИ-иноагентов пять человек. Туда попали Камалягин и Апахончич, а также правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Север.Реалии» Людмила Савицкая и журналист «7×7» Сергей Маркелов.

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