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Лондонские ученые прочитали запечатанное письмо XVII века с помощью стоматологического рентгена

Виктория Шанина
Сегодня в 10:57

Ученые прочитали письмо XVII века, не распечатывая конверт. Они использовали рентген, с которым обычно работают стоматологи. Об этом сообщила пресс-служба Лондонского университета королевы Марии.

Международной группе исследователей удалось сохранить первоначальный вид письма из Европы эпохи Возрождения. Они использовали высокочувствительный микротомографический сканер, предназначенный для изучения минерального состава зубов. В чернилах 300-летней давности были металлы — они и помогли распознать текст.

Письмо датировано 31 июля 1697 года. В нем Жак Сеннак писал своему кузену и по совместительству французскому торговцу в Гааге Пьеру Ле Перу. Адресант попросил выслать ему заверенную копию извещения о смерти их родственника Даниэля Ле Пера.

В старинном сундуке ученые нашли 2500 писем. Все они не дошли до адресатов и теперь лежат в лаборатории, пока исследователи расшифровывают тексты. Так они смогут узнать больше о жизни и быте европейцев тех времен.

«Мы узнали, что письма могут быть намного более откровенными, если их не открывать. Использование виртуального развертывания для чтения интимной истории, которая никогда не выходила в свет и даже не доходила до получателя, действительно необычно», — пишет исследовательская группа.

До этого момента конверты с письмами можно было изучить и прочитать только разрезав их. Это часто приводило к повреждению исторических документов. «Невероятно думать, что сканер, предназначенный для исследования зубов, зашел так далеко», — заявил профессор Грэм Дэвис.

Ранее французская пара нашла письмо времен Первой мировой войны, которое когда‑то так и не доставил голубь. Внутри было сообщение, написанное едва различимыми немецкими буквами на чем‑то вроде кальки.

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