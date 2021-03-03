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Каждый второй россиянин не смог трудоустроиться в 2020 году

Виктория Шанина
Сегодня в 9:58

Более половины россиян (59%) не смогли трудоустроиться в 2020 году, после того как потеряли работу из‑за пандемии. Центры занятости ориентировались на денежные выплаты, вместо того, чтобы помогать искать работу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов Центра перспективных управленческих решений.

Специалисты выяснили, что госструктуры практически не помогали людям искать работу, так как занимались социальной поддержкой и распределением выплат. Ускорить восстановление рынка труда в 2021 году помогло бы повышение пособий по безработице.

В апреле максимальный размер пособия подняли на 4 тыс. рублей — до 12,1 тыс. рублей, а к маю нижний порог увеличился с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. Благодаря этому люди стали чаще регистрироваться как официально безработные.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев заявил, что в этом году необходимо продлить повышенные пособия, так как ситуация на рынке «все еще остается сложной», а люди «недовольны возвращением к прежним суммам». Кроме того, это позволило бы людям спокойно искать работу и не соглашаться на первое предложение из‑за нехватки средств.

«Хотя пособия не должны быть завышены, потому что тогда у людей не будет стимула работать за более низкую зарплату», — сказал соавтор исследования Витовт Копыток.

В основном регистрировались такие безработные как выпускники, домохозяйки и люди предпенсионного возраста. «Одной из категорий специалистов, которые не обращались в центры занятости даже после повышения выплат, стали менеджеры и топ-менеджеры. <…> Для людей, которые обычно получают 150 000–500 000 руб., выплаты в пределах 13 000 руб. — это ничто», — считает руководитель рекрутинга в кадровом агентстве Antal Russia Константин Бряузов.

Ранее портал HeadHunter выяснил, что в 2020 году женщины лишались работы чаще, чем мужчины. Наиболее пострадавшими стали индустрия красоты, сфера развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами, кадровые службы, бухгалтерии, юридические департаменты и маркетинг.

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