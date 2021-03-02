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Режиссер «Пиратов Карибского моря» экранизирует повесть Джорджа Мартина «Песчаные короли»

Валерия Корниенко
Вчера в 23:15

Режиссер Гор Вербински, снявший первые три части «Пиратов Карибского моря» и «Ранго», экранизирует повесть Джорджа Мартина «Песчаные короли». Об этом он сам рассказал в интервью Collider.

Над сценарием вместе с постановщиком работает Деннис Келли — автор оригинальной версии сериала «Утопия». Других подробностей нового проекта Вербински не раскрыл.

Продюсером «Песчаных королей», судя по данным на сайте кинокомпании Digital Riot Media, выступит Джон Балдеччи. Там же указано, что экранизация выйдет на Netflix.

Сюжет повести рассказывает о богаче Саймоне Крессе, который привык жить так, как ему вздумается. Среди его странных увлечений было коллекционирование разных форм жизни, которых он собирал в зверинце своего поместья.

Однажды он натыкается на загадочное заведение, где покупает колонию странных организмов королей-пустынников. От скуки он перестает их кормить, чтобы те воевали между собой, и начинает принимать ставки от друзей на исход сражений. Но в какой‑то момент спокойной, пресыщенной жизни Саймона приходит конец.

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