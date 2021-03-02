Запад вводит очередные санкции, Балагов работает над новой лентой и другие новости дня

Евросоюз и США ввели санкции против России из‑за ареста Алексея Навального. В европейский список вошли главы нескольких силовых ведомств, в американский — 7 высокопоставленных чиновников и 14 организаций.

Бывшему Генсеку ЦК КПСС и президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Владимир Путин поздравил политического лидера с юбилеем и оценил его влияние на ход отечественной и мировой истории.

Минюст составил протокол на центр «Насилию.нет», который внесен в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Повод — «нарушение порядка деятельности НКО-иноагента».

В Красноярске с отравлением госпитализировали 56 школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Все дело в овощных салатах, которыми детей кормили в школьных столовых.

В России впервые с начала октября выявили меньше 11 тыс. случаев коронавируса — 10 565. За все время зарегистрировано 4 268 215 заболевших COVID-19.

В самолетах «Аэрофлота» появится доступ к интернету. Услуга будет платной и начнет действовать только на коротких рейсах.

Пейзаж Уинстона Черчилля «Башня мечети Кутубия» ушел с молотка за рекордные 8,2 млн фунтов. На торги картину выставила актриса Анджелина Джоли.

Вице-президент Nike Энн Хеберт уволилась после 25 лет работы в компании. Причиной ухода стала статья о том, что ее сын занимается перепродажей кроссовок и использует в своем бизнесе кредитку на ее имя.

Фестиваль Primavera Sound снова отменили из‑за пандемии. Гостям пообещали, что в 2022 году мероприятие будет вдвое круче, чем планировалось в этот раз.

В космосе откроется первый в истории отель — его построят на околоземной орбите к 2027 году. Кроме номеров в нем будут кинотеатры, рестораны и бары с видом на Землю, спа-центр и другие развлечения.

Кантемир Балагов работает над новым фильмом. Сценарий к нему режиссер напишет вместе с писательницей Мариной Степновой.

Лана Дель Рей выпустила тизер к синглу «White Dress». Песня выйдет в этом месяце и появится на пластинке «Chemtrails Over the Country Club».

Лагерь лыжников и сноубордистов Happy Hour Camp объявил музыкальный лайнап. Хедлайнером станет Feduk, а еще гостей ждут выступления объединения AVG, Nasty Stonem, Kito Jempere и других артистов.