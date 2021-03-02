Вице-президент Nike уволилась после статьи о том, что ее сын занимается перепродажей кроссовок

Вице-президент и генеральный менеджер Nike в Северной Америке Энн Хеберт уволилась после статьи, в которой говорилось, что ее сын занимается перепродажей кроссовок и использует для этого кредитную карту на ее имя. Об этом сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе стало известно, что 19-летний сын Хеберт Джо управляет бизнесом по перепродаже фирменной обуви West Coast Streetwear. Его обвинили в использовании кредитки своей матери ради приобретения эксклюзивных моделей Nike для дальнейшей перепродажи на сумму более 100 тыс. долларов.

После обвинений Хеберт была вынуждена покинуть свою должность, которую занимала с июня 2020 года, а всего в компании она проработала 25 лет. В ее обязанности входило курирование продаж, маркетинга и мерчендайзинга Nike в Северной Америке.

Джо при этом отрицает все возможные обвинения в сторону матери. По его словам, он никогда не получал от нее никакой секретной информации и скидок.

В Nike заявили, что планируют вскоре объявить нового главу своего подразделения в Северной Америке.