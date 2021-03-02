В Москве тестируют «умные» мусорные баки

Департамент транспорта Москвы начал тестирование «умных» мусорных баков, которыми управляют через смартфоны. Об этом сообщает «Российская газета».

Проект запустили в рамках акселератора стартапов «Транспортные инновации Москвы». Особенность смарт-баков в том, что работающая в них программа способна взвешивать и запоминать вес и габариты выброшенного вторсырья. Помимо этого, благодаря технологии пользователи будут поощряться за выброшенный мусор.

Работает это так: человек открывает бак через приложение, помещает в него мусор и получает об этом отчет. После этого пользователю начисляются боунсы, которые можно обменять на скидки или наборы экосувениров.

Платформа обеспечивает оперативную обратную связь между потребителями, мусоросборочной системой и компаниями, перерабатывающими вторсырье. Проект тестируют на территории компетенции «МосТрансПроекта». В случае успешых результатов испытаний «умные» баки могут появиться по всей Москве.

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