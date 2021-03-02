В Красноярске с отравлением госпитализировали почти 60 школьников

В школах Красноярска после массового пищевого отравления госпитализировали 56 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Состояние детей оценивается как средней тяжести. У каждого выявлены признаки иерсиниозной инфекции. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в Советском и Октябрьском районах Красноярска в школьных столовых отравились 70 детей. Позже число отравившихся достигло 91. Эти дети учились в 25 разных школах города.

В ведомстве предположили, что причиной отравления стали овощные салаты, которые были изготовлены с нарушением технологического процесса. По данным пресс-службы правительства Красноярского края, в ходе проверки ДНК возбудителя иерсиниоза была выявлена в салате из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика.

В региональном управлении МВД заявили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет.

Прокуратура сообщила, что услугу по организации питания во всех школах оказывало ООО «Развитие», компании и главному управлению образованием администрации Красноярска внесли представление. СК также инициировал проверку.