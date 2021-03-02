Фестиваль Primavera Sound снова отменили из‑за пандемии

Музыкальный фестиваль Primavera Sound, проходящий с 2001 года в Барселоне, не состоится в 2021 году. Организаторы отменили его второй раз подряд из‑за пандемии коронавируса.

Продюсеры объяснили, что подготовка в условиях действующих ограничений была бы невозможна. Гостям пообещали, что фестиваль 2022 года будет вдвое круче, чем планировалось в этот раз.