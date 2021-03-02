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Фестиваль Primavera Sound снова отменили из‑за пандемии

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:42

Музыкальный фестиваль Primavera Sound, проходящий с 2001 года в Барселоне, не состоится в 2021 году. Организаторы отменили его второй раз подряд из‑за пандемии коронавируса.

Продюсеры объяснили, что подготовка в условиях действующих ограничений была бы невозможна. Гостям пообещали, что фестиваль 2022 года будет вдвое круче, чем планировалось в этот раз.

Primavera Sound должен был пройти с 2 по 6 июня. Еще перед отменой мероприятия 2020 года о своем участии заявили такие музыкальные исполнители, как King Krule, Игги Поп, The Strokes, Tame Impala, Gorillaz, FKA Twigs, The National и Tyler, The Creator. В составе участников фестиваля также есть имена Pavement, Jamie xx, Jorja Smith, Beck, Caribou, Disclosure, Brockhampton, Bikini Kill, Idles, Mabel и Rina Sawayama. Позже стало известно о включении в лайнап еще 54 артистов.

Это не первый крупный музыкальный фестиваль, объявивший об уже второй отмене подряд из‑за пандемии. В январе грустную новость сообщили сначала организаторы «Гластонбери», затем — Coachella.

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