Фестиваль Primavera Sound снова отменили из‑за пандемии

Primavera Sound должен был пройти с 2 по 6 июня. Еще перед отменой мероприятия 2020 года о своем участии заявили такие музыкальные исполнители, как King Krule, Игги Поп, The Strokes, Tame Impala, Gorillaz, FKA Twigs, The National и Tyler, The Creator. В составе участников фестиваля также есть имена Pavement, Jamie xx, Jorja Smith, Beck, Caribou, Disclosure, Brockhampton, Bikini Kill, Idles, Mabel и Rina Sawayama. Позже стало известно о включении в лайнап еще 54 артистов.

Это не первый крупный музыкальный фестиваль, объявивший об уже второй отмене подряд из‑за пандемии. В январе грустную новость сообщили сначала организаторы «Гластонбери», затем — Coachella.